У США в торговому центрі сталася стрілянина, є жертви

В американському місті Таузенд-Оукс, штат Каліфорнія, сталася стрілянина в торговому центрі, внаслідок чого загинула жінка, ще одну людину поранено. Про це йдеться в повідомленні управління шерифа округу Вентура в Twitter.

Зазначено, що інцидент стався в торговому центрі Oaks Mall. Жінка загинула на місці, інший потерпілий госпіталізований у важкому стані. Зброю вилучено поліцейськими.

Shooting at Oaks Mall, one female victim dead at scene, one male victim transported to local hospital in grave condition. Gun was recovered at the scene. — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) March 17, 2018

За попередніми даними поліції, стрілянина є актом "домашнього насильства".

"33-річний чоловік, який постійно проживає в Лос-Анджелесі, увійшов у торговельний центр і вистрілив в свою колишню дружину, 30-річну жительку Таузенд-Оукс, а потім застрелився сам. Розслідування інциденту триває", - йдеться в повідомленні.

Shooting at Oaks Mall appears to be case of domestic violence. The man entered the store and shot his ex-wife, then shot himself. Investigation is ongoing. The woman, who died at the scene is a 30-yr-old TO resident. The man is a 33-yr-old LA area resident. pic.twitter.com/mBcovNFONg — Eric Buschow (@805negotiator) March 18, 2018

Як повідомляється, на початку березня в місті Помона, штат Каліфорнія, чоловік застрелив через двері одного і поранив іншого поліцейського, зачинившись у квартирі. Стрілка вдалося захопити після 15-годинної операції. Інцидент стався після того, як чоловік утік із місця ДТП і замкнувся в одній із квартир житлового комплексу.

Нагадаємо, раніше в США сталася стрілянина в Центральному університеті штату Мічиган, унаслідок якої загинуло двоє людей.