Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У США в торговому центрі сталася стрілянина, є жертви

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 14:09
Фото: американська поліція біля ТЦ (twitter.com/805negotiator)
Фото: американська поліція біля ТЦ (twitter.com/805negotiator)

Жінка загинула на місці, інший потерпілий госпіталізований у важкому стані

В американському місті Таузенд-Оукс, штат Каліфорнія, сталася стрілянина в торговому центрі, внаслідок чого загинула жінка, ще одну людину поранено. Про це йдеться в повідомленні управління шерифа округу Вентура в Twitter.

Зазначено, що інцидент стався в торговому центрі Oaks Mall. Жінка загинула на місці, інший потерпілий госпіталізований у важкому стані. Зброю вилучено поліцейськими.

За попередніми даними поліції, стрілянина є актом "домашнього насильства".

"33-річний чоловік, який постійно проживає в Лос-Анджелесі, увійшов у торговельний центр і вистрілив в свою колишню дружину, 30-річну жительку Таузенд-Оукс, а потім застрелився сам. Розслідування інциденту триває", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, на початку березня в місті Помона, штат Каліфорнія, чоловік застрелив через двері одного і поранив іншого поліцейського, зачинившись у квартирі. Стрілка вдалося захопити після 15-годинної операції. Інцидент стався після того, як чоловік утік із місця ДТП і замкнувся в одній із квартир житлового комплексу.

Нагадаємо, раніше в США сталася стрілянина в Центральному університеті штату Мічиган, унаслідок якої загинуло двоє людей.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Стрілянина в школі в Алабамі: загинула дівчина В США студент застрелив своїх батьків
Теги: Калифорния, торговый центр, Стрільба
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top