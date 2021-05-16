В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

В Восточном Иерусалиме сегодня автомобиль протаранил толпу. Теракт произошел у Дамасских ворот в районе Шейх-Джарра, в результате него пострадали шесть полицейских.

Теракт произошел за несколько часов до начала массовых мероприятий по случаю иудейского праздника Шавуот.

Пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести, а других - как легкое.

Местная полиция сообщает, что травмы получили несколько человек. Известно о 6 пострадавших полицейских.

Напомним, вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели. В результате несколько человек погибли, десятки были ранены.

Как писало РБК-Украина, Организация исламского сотрудничества, состоящая из 57 стран, созвала чрезвычайное заседание из-за боевых действий между Израилем и движением ХАМАС в Секторе Газа.

Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС выпустил 2900 ракет по территории государства.

Мы также сообщали, что сегодня состоится экстренное заседание Совбеза ООН по поводу обострения конфликта в Израиле.

На прошлой неделе в Израиле снова разгорелся конфликт с палестинскими группировками, действующими на территории Сектора Газа. Ежедневно стороны конфликта обмениваются обстрелами, в результате чего погибают гражданские. Читайте подробнее в материале "Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт".