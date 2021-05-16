Обострение на Ближнем Востоке: исламские страны созвали чрезвычайный саммит

Организация исламского сотрудничества, состоящая из 57 стран, созвала чрезвычайное заседание из-за боевых действий между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа. Заседание проходит сегодня.

Об этом сообщает агентство AP.

Министр иностранных дел Администрации Палестины Рияд Малки осудил Израиль в начале заседания.

"Нам нужно сказать Аллаху, что мы будем сопротивляться до последнего дня", - заявил он.

Такую же позицию выразил и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Израиль несет ответственность за недавнюю эскалацию в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и в Секторе Газа", - подчеркнул министр.

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Израиль в "геноциде и преступлениях против человечества".

"Наши предупреждения Израилю на прошлой неделе остались без внимания", - сказал он.