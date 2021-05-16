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Обострение на Ближнем Востоке: исламские страны созвали чрезвычайный саммит

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Ближний Восток, Воскресенье 16 мая 2021 17:17
Обострение на Ближнем Востоке: исламские страны созвали чрезвычайный саммит Фото: из-за эскалации на Ближнем Востоке исламские страны созвали саммит (twitter.com Marj Alzohoor)
Автор: Юлия Струк

Организация исламского сотрудничества, состоящая из 57 стран, созвала чрезвычайное заседание из-за боевых действий между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа. Заседание проходит сегодня.

Об этом сообщает агентство AP.

Министр иностранных дел Администрации Палестины Рияд Малки осудил Израиль в начале заседания.

"Нам нужно сказать Аллаху, что мы будем сопротивляться до последнего дня", - заявил он.

Такую же позицию выразил и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Израиль несет ответственность за недавнюю эскалацию в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и в Секторе Газа", - подчеркнул министр.

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Израиль в "геноциде и преступлениях против человечества".

"Наши предупреждения Израилю на прошлой неделе остались без внимания", - сказал он.

Напомним, Папа Римский Франциск в своей воскресной проповеди отреагировал на обострение конфликта между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Понтифик заявил, что с беспокойством следит за ситуацией.

Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС выпустил 2900 ракет по территории государства.

Как писало РБК-Украина, сегодня состоится экстренное заседание Совбеза ООН по поводу обострения конфликта в Израиле.

На прошлой неделе в Израиле снова разгорелся конфликт с палестинскими группировками, действующими на территории Сектора Газа. Ежедневно стороны конфликта обмениваются обстрелами, в результате чего погибают гражданские, подробнее - в материале "Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт".

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