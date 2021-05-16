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У Єрусалимі автомобіль в'їхав у натовп, є постраждалі

Автор: Юлія Струк

У Східному Єрусалимі сьогодні автомобіль протаранив натовп. Теракт стався біля Дамаських воріт у районі Шейх-Джарра, у результаті нього постраждали шість поліцейських.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Місцева поліція інформує, що травми отримали декілька людей. Наразі відомо про 6 постраждалих поліцейських.

Постраждалих госпіталізували. Стан одного з них оцінюють як середньої тяжкості, а інших - як легкий.

Теракт стався за декілька годин до початку масових заходів з нагоди юдейського свята Шавуот.

Водія, який скоїв наїзд, правоохоронці "знешкодили". На місці події перебувають рятувальники та медики.

Нагадаємо, увечері 11 травня бойовики організації ХАМАС запустили з Сектора Газа десятки ракет в напрямку Тель-Авіва. Частина ракет була збита системою протиповітряної оборони "Залізний купол", але деякі все ж досягли мети. В результаті кілька людей загинули, десятки були поранені.

Як писало РБК-Україна, Організація ісламського співробітництва, що складається з 57 країн, скликала надзвичайне засідання через бойові дії між Ізраїлем і рухом ХАМАС у Секторі Газа.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що ХАМАС випустив 2900 ракет по території держави.

Ми також повідомляли, що сьогодні відбудеться екстрене засідання Радбезу ООН з приводу загострення конфлікту в Ізраїлі.

Минулого тижня в Ізраїлі знову розгорівся конфлікт з палестинськими угрупованнями, які діють на території Сектора Газа. Щодня сторони конфлікту обмінюються обстрілами, в результаті чого гинуть цивільні. Читайте докладніше в матеріалі "Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт".

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