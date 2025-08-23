Ієрарху Православної церкви в США довелося вибачатися через зустріч із Путіним на Алясці

Архієпископу Сіткінському та Аляскінському Православної церкви в Америці Олексію довелося перепрошувати після того, як під час саміту на Алясці 15 серпня він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Православної церкви в Америці.

Звернення церковного ієрарха опублікували ще 22 серпня. В ньому сказано, що архієпископ хоче принести "щирі вибачення" усім, кого зачепила його зустріч з російським диктатором Путіним.

За словами Олексія, багато хто дорікнув йому, що він зустрівся з Путіним, але не попросив того погодитися на мир в Україні.

Архієпископ заявив, що зустріч не має нічого спільного з офіційною позицією ПЦ в США. Церква неодноразово засуджувала російське вторгнення в Україну і ця позиція залишається незмінною.

"Я глибоко шкодую про скандал, який спровокував", - додав він.

Окрему заяву опублікував настоятель Православної церкви в Америці митрополит Тихон. Він сказав, що архієпископ Олексій зустрівся з Путіним виключно за своєї ініціативи, без благословення Синоду. Тихон підтвердив, що його церква засуджує війну та закликає до її припинення.