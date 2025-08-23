ua en ru
Ієрарху Православної церкви в США довелося вибачатися через зустріч із Путіним на Алясці

США, Субота 23 серпня 2025 20:01
Ієрарху Православної церкви в США довелося вибачатися через зустріч із Путіним на Алясці Фото: зустріч архієпископа Олексія з Володимиром Путіним на Алясці (kremlin.ru)
Автор: Антон Корж

Архієпископу Сіткінському та Аляскінському Православної церкви в Америці Олексію довелося перепрошувати після того, як під час саміту на Алясці 15 серпня він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Православної церкви в Америці.

Звернення церковного ієрарха опублікували ще 22 серпня. В ньому сказано, що архієпископ хоче принести "щирі вибачення" усім, кого зачепила його зустріч з російським диктатором Путіним.

За словами Олексія, багато хто дорікнув йому, що він зустрівся з Путіним, але не попросив того погодитися на мир в Україні.

Архієпископ заявив, що зустріч не має нічого спільного з офіційною позицією ПЦ в США. Церква неодноразово засуджувала російське вторгнення в Україну і ця позиція залишається незмінною.

"Я глибоко шкодую про скандал, який спровокував", - додав він.

Окрему заяву опублікував настоятель Православної церкви в Америці митрополит Тихон. Він сказав, що архієпископ Олексій зустрівся з Путіним виключно за своєї ініціативи, без благословення Синоду. Тихон підтвердив, що його церква засуджує війну та закликає до її припинення.

Нагадаємо, що Олексій зустрівся з Путіним 15 серпня після саміту диктатора з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч відбулася на меморіальному цвинтарі в Анкориджі.

Олексій подарував Путіну ікону Германа Аляскінського - місцевого святого. У відповідь диктатор подарував дві ікони. Зустріч викликала сильне обурення серед парафіян Православної церкви в Америці.

Саміт на Алясці

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна відбулася 15 серпня в Анкориджі, Аляска. Головною темою була війна РФ в Україні. Трамп заявив, що не було досягнуто угоди про припинення вогню, і подальші кроки залежать від Володимира Зеленського.

Російський диктатор на зустрічі висунув чергу вимог: визнання Криму частиною Росії, виведення українських військ з Донбасу, замороження лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях, скасування частини санкцій та відмову України від вступу до НАТО.

