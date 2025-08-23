ua en ru
Иерарху Православной церкви в США пришлось извиняться из-за встречи с Путиным на Аляске

США, Суббота 23 августа 2025 20:01
Иерарху Православной церкви в США пришлось извиняться из-за встречи с Путиным на Аляске Фото: встреча архиепископа Алексия с Владимиром Путиным на Аляске (kremlin.ru)
Автор: Антон Корж

Архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Православной церкви в Америке Алексию пришлось извиняться после того, как во время саммита на Аляске 15 августа он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Православной церкви в Америке.

Обращение церковного иерарха опубликовали еще 22 августа. В нем сказано, что архиепископ хочет принести "искренние извинения" всем, кого задела его встреча с российским диктатором Путиным.

По словам Алексия, многие упрекнули его, что он встретился с Путиным, но не попросил того согласиться на мир в Украине.

Архиепископ заявил, что встреча не имеет ничего общего с официальной позицией ПЦ в США. Церковь неоднократно осуждала российское вторжение в Украину и эта позиция остается неизменной.

"Я глубоко сожалею о скандале, который спровоцировал", - добавил он.

Отдельное заявление опубликовал настоятель Православной церкви в Америке митрополит Тихон. Он сказал, что архиепископ Алексий встретился с Путиным исключительно по своей инициативе, без благословения Синода. Тихон подтвердил, что его церковь осуждает войну и призывает к ее прекращению.

Напомним, что Алексей встретился с Путиным 15 августа после саммита диктатора с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась на мемориальном кладбище в Анкоридже.

Алексей подарил Путину икону Германа Аляскинского - местного святого. В ответ диктатор подарил две иконы. Встреча вызвала сильное возмущение среди прихожан Православной церкви в Америке.

Саммит на Аляске

Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась 15 августа в Анкоридже, Аляска. Главной темой была война РФ в Украине. Трамп заявил, что не было достигнуто соглашение о прекращении огня, и дальнейшие шаги зависят от Владимира Зеленского.

Российский диктатор на встрече выдвинул череду требований: признание Крыма частью России, вывод украинских войск с Донбасса, замораживание линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, отмена части санкций и отказ Украины от вступления в НАТО.

