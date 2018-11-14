Иерархи УПЦ МП на встрече с Порошенко заявили о давлении Москвы

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Русская православная церковь оказывает давление на сторонников автокефалии

Иерархи Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, которые были на встрече с президентом Петром Порошенко, заявили о беспрецедентном давлении Москвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост пресс-секретаря президента Святослава Цеголко в Facebook.

В частности, он подтвердил, что часть иерархов УПЦ МП все-таки встретилась с Порошенко в Украинском доме. На переговорах президент рассказал о договоренностях с Вселенским патриархатом.

"Владыки рассказали президенту о беспрецедентном давлении Москвы, оказываемое на тех епископов УПЦ (МП), которые готовы присоединиться к созданию единой церкви. Порошенко заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции. Он также рассказал, что Вселенский патриарх со своей стороны, гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине", - добавил Цеголко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ Московского патриархата. По данным ВВС, на встрече присутствовали как минимум три иерарха.

Накануне стало известно, что УПЦ МП не будет участвовать в создании автокефальной церкви.