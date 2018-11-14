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Ієрархи УПЦ МП на зустрічі з Порошенком заявили про тиск Москви

Новини » Політика    14.11.2018 - 09:17
Ієрархи УПЦ МП на зустрічі з Порошенком заявили про тиск Москви
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Російська православна церква чинить тиск на прибічників автокефалії

Ієрархи Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату, які були на зустрічі з президентом Петром Порошенком, заявили про безпрецедентний тиск Москви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прес-секретаря президента Святослава Цеголко у Facebook.

Зокрема, він підтвердив, що частина ієрархів УПЦ МП все-таки зустрілася з Порошенком в Українському домі. На переговорах президент розповів про домовленості з Вселенським патріархатом.

"Владики розповіли президенту про безпрецедентний тиск Москви, який чиниться на тих єпископів УПЦ (МП), які готові долучитися до створення єдиної церкви. Порошенко запевнив, що українська держава буде захищати право священнослужителів і мирян на вільний вибір церковної юрисдикції. Він також розповів, що Вселенський патріарх зі свого боку, гарантує повний канонічний захист прихильникам автокефалії в Україні", - додав Цеголко.

Ієрархи УПЦ МП на зустрічі з Порошенком заявили про тиск Москви

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко провів зустріч з частиною ієрархів УПЦ Московського патріархату. За даними ВВС, на зустрічі були присутні як мінімум три ієрарха.

Напередодні стало відомо, що УПЦ МП не буде брати участь у створенні автокефальної церкви.

 

Порошенко готовий до діалогу з представниками Московського патріархату в Україні
Новини України Порошенко ПетроУПЦ МПАвтокефалія
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