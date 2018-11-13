У президента рассказали о встрече президента с экзархами

Фото: Ростислав Павленко (twitter.com/Intervu_Z_UA)

Экзархи УПЦ МП сообщили, что на них оказывается давление

Во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко экзархи УПЦ МП, что пришли на встречу, рассказали о давлении, которое на них оказывается со стороны их руководства. Об этом заявил советник президента украины Ростислав Павленко в эфире "Прямого", передает корреспондент РБК-Укаина.

"Прибыли представители того крыла УПЦ (МП - ред.) , в котором как раз одобрительно относятся к идее украинской автокефальной православной церкви, которые поддерживают создание такой церкви планируют совместно идти на собор и творить совместно эту церковь. Они говорили также о безумном давлении, которое на них оказывается. Поэтому на их просьбу пока не раскрываю их имен, но, думаю, что достаточно скоро это будет известно...", - сообщил Павленко.

Он отметил, что дату проведения Аррхиерейского собора будет объявлено после того, как церковные представители найдут общую позицию.

"После того, как все переговоры будут проведены и церковные иерархи найдут для себя общую позицию, будет объявлено о дате и месте собора и он будет проведен", - добавил он.

Павленко также отметил, что создание Единой украинской автокефальной церкви является вопросом национальной безопасности.

"Государство сделает все для того, чтобы процесс был добровольный, мирный и достиг успешного результата. Ведь это вопрос и миллионов верующих, и вопрос национальной безопасности страны", - рассказал Павленко.

Советник президента также подчеркнул, что президент ведет диалог со всеми церквями.

"Безусловно, план и стратегия есть, она реализовывается. Именно поэтому, чтобы эта стратегия реализовалась мирно и достигла успешного результата, и президент Украины, и государство ведет диалог со всеми церквями. Нужно будет изменения в законодательство – будет видно из того, как будет развиваться процесс", - подчеркнул он.

Напомним, Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ МП. По словам директора Национального института стратегических исследований Ростислава Павленко, на встрече присутствовали "представители УПЦ (МП) из числа тех, кто поддерживает об'единения".