Идут сильные морозы. В Киеве открывают новые пункты обогрева: адреса

В Киеве начали работу два новых пункта из-за надвигающихся сильных морозов. Открытые ранее пункты продолжают работу во всех районах столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева.
Новые пункты обогрева в Киеве открыли на железнодорожных вокзалах - пригородном "Дарница" и Южном возле станции "Киев-Пассажирский". Со вчерашнего дня они работают в круглосуточном режиме. В специальных палатках могут получить помощь все, кто в ней нуждается.
В Киевской городской государственной администрации (КГГА) отметили, что на столицу надвигаются сильные морозы. Температура ночью в городе опустится до -14 градусов и продержится днем 12 января. В ночь на 13 января мороз усилится до 17 градусов.
В КГГА напомнили, что во всех районах столицы продолжают работу пункты обогрева. Они находятся в помещениях коммунальных предприятий и территориальных центрах социального обслуживания. РБК-Украина ранее опубликовало адреса, по которым находятся эти пункты.
В столичной администрации также дали рекомендации, которых следует придерживаться во время сильных морозов:
Фото: в Киеве открывают новые пункты обогрева из-за сильных морозов (kyivcity.gov.ua)
Напомним, синоптики сообщили об ухудшении погоды в Украине в ближайшие дни. Ожидается до 19 градусов мороза.