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Надвигаются морозы. Киев открывает пункты обогрева: адреса

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 14:36
Надвигаются морозы. Киев открывает пункты обогрева: адреса Фото: в Киеве заработали пункты обогрева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

С 20 декабря в Киеве начали работу пункты обогрева, в которые может обратиться каждый, кто нуждается в помощи. Их открыли из-за начала морозов в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева.

Пункты обогрева открыты согласно решению Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Это связано с прогнозом синоптиков, что ночью в столице температура воздуха снизится до 9-11 градусов мороза. Морозная погода продержится несколько дней. Потому пункты обогрева населения будут функционировать на время усложнения погодных условий.

Все нуждающиеся в помощи могут прийти в пункты обогрева. Они размещаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.

В некоторых пунктах можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.

Кроме того, в Дарницком и Соломенском районе, где расположены Пригородный вокзал "Дарница" и станция "Киев-Пассажирский", усилят работу социальные патрули.

Надвигаются морозы. Киев открывает пункты обогрева: адреса

Надвигаются морозы. Киев открывает пункты обогрева: адресаНадвигаются морозы. Киев открывает пункты обогрева: адреса

Надвигаются морозы. Киев открывает пункты обогрева: адреса

Надвигаются морозы. Киев открывает пункты обогрева: адреса

Надвигаются морозы. Киев открывает пункты обогрева: адреса

Надвигаются морозы. Киев открывает пункты обогрева: адреса

Надвигаются морозы. Киев открывает пункты обогрева: адреса

Надвигаются морозы. Киев открывает пункты обогрева: адреса

Надвигаются морозы. Киев открывает пункты обогрева: адреса

Надвигаются морозы. Киев открывает пункты обогрева: адреса

Надвигаются морозы. Киев открывает пункты обогрева: адреса

Напомним, в Украине синоптики прогнозируют морозы до -18 градусов.

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