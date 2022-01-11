Йдуть сильні морози. У Києві відкривають нові пункти обігріву: адреси

У Києві почали роботу два нових пункти через сильні морози, що насуваються. Відкриті раніше пункти продовжують роботу у всіх районах столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Києва.
Нові пункти обігріву в Києві відкрили на залізничних вокзалах - приміському "Дарниця" та Південному біля станції "Київ-Пасажирський". Відучора вони працюють у цілодобовому режимі. У спеціальних наметах можуть отримати допомогу всі, хто її потребує.
У Київській міській державній адміністрації (КМДА) зазначили, що на столицю насуваються сильні морози. Температура вночі в місті опуститься до -14 градусів і протримається вдень 12 січня. У ніч на 13 січня мороз посилиться до 17 градусів.
У КМДА нагадали, що у всіх районах столиці продовжують роботу пункти обігріву. Вони знаходяться в приміщеннях комунальних підприємств і територіальних центрах соціального обслуговування. РБК-Україна раніше опублікувало адреси, за якими знаходяться ці пункти.
У столичній адміністрації також дали рекомендації, яких слід дотримуватися під час сильних морозів:
Фото: у Києві відкривають нові пункти обігріву через сильні морози (kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, синоптики повідомили про погіршення погоди в Україні найближчими днями. Очікується до 19 градусів морозу.