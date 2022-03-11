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Идут ожесточенные бои. Сегодняшняя эвакуация из Изюма сорвана

Автор: Юлия Бойко

Российские войска продолжают ожесточенные бои в Изюме Харьковской области. Из-за этого была сорвана запланированная на сегодня эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника управления молодежи и спорта местного горсовета Максима Стрельника.

По его словам, в Изюме идут ожесточенные бои.

"К сожалению, ни мы, ни гуманитарная помощь от Красного Креста, ни эвакуационные автобусы не смогли сегодня пройти по "зеленому коридору" в Изюме", - отметил он.

Он подчеркнул, что бои начались с самого утра, взрывы не стихают до сих пор, а российские войска обстреливают прилегающие села. Украинская армия и территориальная оборона защищает город, чтобы россияне не прорвались на южную часть города.

Напомним, накануне оккупанты нанесли авиаудар во время эвакуации из Изюма.

Вчера из города удалось эвакуировать около 2000 человек.

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ХарьковВойна России против Украины