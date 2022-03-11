RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Йдуть запеклі бої. Сьогоднішню евакуацію з Ізюму зірвано

Автор: Юлія Бойко

Російські війська продовжують запеклі бої в Ізюмі Харківської області. Через це була зірвана запланована на сьогодні евакуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника управління молоді та спорту місцевої міськради Максима Стрельника.

За його словами, в Ізюмі йдуть запеклі бої.

"На жаль, ані ми, ані гуманітарна допомога від Червоного Хреста, ані евакуаційні автобуси не змогли сьогодні пройти по "зеленому коридору" в Ізюмі", - зазначив він.

Він підкреслив, що бої почалися з самого ранку, вибухи не стихають досі, а російські війська обстрілюють прилеглі села. Українська армія і територіальна оборона захищає місто, щоб росіяни не прорвалися на південну частину міста.

Нагадаємо, напередодні окупанти завдали авіаудару під час евакуації з Ізюма.

Вчора з міста вдалося евакуювати близько 2000 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України