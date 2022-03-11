Йдуть запеклі бої. Сьогоднішню евакуацію з Ізюму зірвано

Російські війська продовжують запеклі бої в Ізюмі Харківської області. Через це була зірвана запланована на сьогодні евакуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника управління молоді та спорту місцевої міськради Максима Стрельника.

За його словами, в Ізюмі йдуть запеклі бої.

"На жаль, ані ми, ані гуманітарна допомога від Червоного Хреста, ані евакуаційні автобуси не змогли сьогодні пройти по "зеленому коридору" в Ізюмі", - зазначив він.

Він підкреслив, що бої почалися з самого ранку, вибухи не стихають досі, а російські війська обстрілюють прилеглі села. Українська армія і територіальна оборона захищає місто, щоб росіяни не прорвалися на південну частину міста.