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Из Изюма эвакуировали почти 2000 человек. В город привезли гумпомощь

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Четверг 10 марта 2022 14:47
Из Изюма эвакуировали почти 2000 человек. В город привезли гумпомощь Фото: из изюма эвакуировали почти 2000 человек (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Из Изюма успешно эвакуировали около 2 тысяч человек. Также в город прибыл гуманитарный грузовик с продуктами питания и вещами первой необходимости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.

Всего из города выехали 44 эвакуационных автобуса.

"Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика до Днепра",- пишет Тимошенко.

Фото: из Изюма эвакуировали почти 2000 людей (t.me/kt20220224)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 9 марта в Украине эвакуировали более 40 тысяч человек.

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