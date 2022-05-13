Идея Макрона не предполагает альтернативу вступления Украины в ЕС, - Кулеба

По его словам, такие заверения он получил от своего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана.

"Мы не видим никакого противоречия между предоставлением Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в июне и запуском процесса реформирования ЕС", - сказал Кулеба.

Он отметил, что ему известны аргументы скептиков относительно предоставления Украине кандидатского статуса, и эти аргументы он не считает рациональными.

"Эти аргументы построены на страхе принимать исторические решения", - добавил министр.