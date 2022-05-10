"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС

Попытки западных политиков предложить альтернативу вступлению Украинs в ЕС являются "хорошей миной при плохой игре". Такого мнения придерживаются в Офисе президента Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка.

Советник главы ОП подчеркнул, что десятки тысяч украинцев заплатили жизнями за европейский выбор, а не ради "новой серии игры в наперстки".

"Хорошая мина при плохой игре - так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство Украины в ЕС символическими форматами", - написал в своем Twitter Подоляк.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил об альтернативном варианте интеграции в ЕС, помимо присоединения. По его словам, это таким форматом может стать "европейское политическое сообщество".

Отметим, ранее Макрон заявлял, что вступление Украины в ЕС может занять десятилетие.

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