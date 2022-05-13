Ідея Макрона не передбачає альтернативу вступу України до ЄС, - Кулеба

За його словами, такі запевнення він отримав від свого французького колеги Жан-Іва Ле Дріана.

"Ми не бачимо ніякого протиріччя між наданням Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС у червні і запуском процесу реформування ЄС", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що йому відомі аргументи скептиків щодо надання Україні кандидатського статусу, і ці аргументи він не вважає раціональними.

"Ці аргументи побудовані на страху приймати історичні рішення", - додав міністр.