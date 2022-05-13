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Идея Макрона не предполагает альтернативу вступления Украины в ЕС, - Кулеба

Новина українською →
Любек, Пятница 13 мая 2022 15:20
Идея Макрона не предполагает альтернативу вступления Украины в ЕС, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового европейского политического сообщества не направлена на то, чтобы дать Украине альтернативу вступления в Евросоюз. Процессы могут проходить параллельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время подхода к прессе после встречи с министрами стран "Большой семерки".

По его словам, такие заверения он получил от своего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана.

"Мы не видим никакого противоречия между предоставлением Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в июне и запуском процесса реформирования ЕС", - сказал Кулеба.

Он отметил, что ему известны аргументы скептиков относительно предоставления Украине кандидатского статуса, и эти аргументы он не считает рациональными.

"Эти аргументы построены на страхе принимать исторические решения", - добавил министр.

Напомним, ранее на этой неделе Макрон предложил Украине альтернативный вариант интеграции в европейское сообщество, поскольку вступление в ЕС может затянуться на десятилетия.

У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на это, заявив, что Макрон демонстрирует "хорошую мину при плохой игре".

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Дмитрий Кулеба Эммануэль Макрон Вступление в ЕС
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