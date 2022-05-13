Идея Макрона не предполагает альтернативу вступления Украины в ЕС, - Кулеба
Идея президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового европейского политического сообщества не направлена на то, чтобы дать Украине альтернативу вступления в Евросоюз. Процессы могут проходить параллельно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время подхода к прессе после встречи с министрами стран "Большой семерки".
По его словам, такие заверения он получил от своего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана.
"Мы не видим никакого противоречия между предоставлением Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в июне и запуском процесса реформирования ЕС", - сказал Кулеба.
Он отметил, что ему известны аргументы скептиков относительно предоставления Украине кандидатского статуса, и эти аргументы он не считает рациональными.
"Эти аргументы построены на страхе принимать исторические решения", - добавил министр.
Напомним, ранее на этой неделе Макрон предложил Украине альтернативный вариант интеграции в европейское сообщество, поскольку вступление в ЕС может затянуться на десятилетия.
У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на это, заявив, что Макрон демонстрирует "хорошую мину при плохой игре".
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