Ідея Макрона не передбачає альтернативу вступу України до ЄС, - Кулеба
Ідея президента Франції Еммануеля Макрона про створення нового європейського політичного співтовариства не спрямована на те, щоб дати Україні альтернативу вступу до Євросоюзу. Процеси можуть проходити паралельно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час підходу до преси після зустрічі з міністрами країн "Великої сімки".
За його словами, такі запевнення він отримав від свого французького колеги Жан-Іва Ле Дріана.
"Ми не бачимо ніякого протиріччя між наданням Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС у червні і запуском процесу реформування ЄС", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що йому відомі аргументи скептиків щодо надання Україні кандидатського статусу, і ці аргументи він не вважає раціональними.
"Ці аргументи побудовані на страху приймати історичні рішення", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше цього тижня Макрон запропонував Україні альтернативний варіант інтеграції до європейської спільноти, оскільки вступ до ЄС може затягнутися на десятиліття.
У президента України Володимира Зеленського відреагували на це, заявивши, що Макрон демонструє "хорошу міну при поганій грі".
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