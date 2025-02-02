Ідея Макрона про європейські війська в Україні набуває форми, але є питання, - Зеленський

За словами глави української держави, пропозиція від Парижа розмістити європейські сили в Україні для стримування агресії РФ "набуває форми".

Проте Зеленський також висловив певний скептицизм щодо даної ідеї в якості гарантій безпеки з боку країн умовного Заходу, зазначивши, що залишається багато питань щодо командно-адміністративної структури, кількості військ та їхніх позицій.

Президент України розповів, що це питання порушили його французький та американський колеги Еммануель Макрон і Дональд Трамп.

"Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як частина гарантії безпеки, але не як єдина гарантія безпеки", - сказав він.

Український президент наголосив, що "цього недостатньо".

"Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний? Хто керує? Що вони будуть робити, якщо будуть російські удари? Ракети, висадка, атака з моря, перехід сухопутного кордону, наступ. Що вони будуть робити? Які їхні повноваження?" - висловися Зеленський.

На запитання журналістів, чи ставив він ці запитання безпосередньо Макрону, Зеленський зазначив, що вони досі перебувають "в процесі цього діалогу".

Питання щодо західних миротворців в Україні

Нагадаємо, у середині грудня президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання розгортання солдатів європейських країн як миротворців в Україні з польським прем'єром Дональдом Туском, який тоді заявив, що Варшава "не планує жодних подібних дій".

У січні Макрон і Зеленський також говорили про такі потенційні плани щодо миротворців. Український президент тоді зазначив, що як одну з ефективних гарантій безпеки обговорювати ініціативу Франції щодо розміщення військових контингентів в Україні.

Також 15 січня під час прес-конференції з польським прем'єром Зеленський заявив, що питання щодо розгортання миротворчих сил в Україні будуть обговорювати з прем'єром Британії, та обговорювали з балтійськими партнерами.

Додамо, нещодавно глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що якщо Україна попросить західні країни, зокрема Литву, ввести війська, Вільнюс розгляне це звернення.

16 січня під час візиту до Києва прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон відіграватиме "повну роль" у будь-яких мирних переговорах щодо України, зокрема шляхом розгортання британських військ для підтримки мир.

За даними видання Bloomberg, наразі Європа домагається участі сил США серед миротворців в Україні.

26 січня глава Військового комітету ЄС, генерал Роберт Брігер допустив участь ООН у можливій місії з контролю за припиненням вогню в Україні.

Раніше РБК-Україна в окремому матеріалі писало, чи допоможе іноземний контингент завершити війну з РФ.