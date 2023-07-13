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Ідеолога "русского мира", який закликав знищити Україну, судитимуть

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Україна, Четвер 13 липня 2023 13:03
Ідеолога "русского мира", який закликав знищити Україну, судитимуть Фото: в Україні судитимуть ідеолога "русского мира", який закликав убивати українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно російського пропагандиста та ідеолога "русского мира". Він закликав знищити Україну та українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

"Обвинувачений публічно закликав та розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розпалював національну ворожнечу", - йдеться в повідомленні.

Він, за даними слідства, також розповсюджував матеріали з публічними закликами до геноциду українського народу.

З травня 2022 року пропагандист створював та поширював у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте" публікації, у яких закликав "освободить" всю Україну, а не тільки Херсон та Донбас. І разом з Росією та "освобожденной" Україною створити "Новое Государство, настоящую Империю, с миссией и Духом, православное Царство".

"Він також пропагував подальшу ескалацію війни", - додають в Офісі генпрокурора.

Крім того, підозрюваний розповсюджував публікації із закликами знищити Україну та її мешканців до останнього, завдавати удари по містах України, зокрема центру Києва.

Як повідомлялося, раніше СБУ повідомила про підозру голові прокремлівської міжнародної організації "Євразійський рух" Олександра Дугіна. Його називають одним із ключових ідеологів "російського світу".

Також оголосили підозру і російському пропагандисту Сергію Ключенкову, більш відомому як Сергій Мардан.

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Російська Федерація пропагандист
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