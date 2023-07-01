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Закликав до репресій та геноциду. СБУ оголосила підозру ще одному пропагандисту з РФ

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Київ, Субота 01 липня 2023 10:57
Закликав до репресій та геноциду. СБУ оголосила підозру ще одному пропагандисту з РФ Фото: СБУ оголосила підозру російському пропагандисту Мардану (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Російському пропагандисту Сергію Ключенкову, більш відомому як Сергій Мардан, оголосили підозру. Він закликав до репресій та геноциду українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Пропагандист є одним з ключових блогерів прокремлівського видання "Комсомольская правда". Також він виходить по ток-шоу, зокрема, на телеканалі "Соловьев live".

Від початку повномасштабного вторгнення Мардан публічно підтримав війну проти України, він виправдовував злочини російської армії.

Зловмисник агітував за проведення масових репресій проти мирного населення України. В одному з ефірів Мардан запропонував створити концтабори для мешканців тимчасово окупованої України, які чинять супротив загарбникам.

СБУ оголосила підозру пропагандисту за трьома статтями ККУ (ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 442). Пропагандисту загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила підозру російській пропагандистці Юлії Лозановій. Вона виправдовувала підрив окупантами Каховської ГЕС.

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Служба безпеки України Російська Федерація пропагандист
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