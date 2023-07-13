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Идеолога "русского мира", призывавшего уничтожить Украину, будут судить

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Украина, Четверг 13 июля 2023 13:03
Идеолога "русского мира", призывавшего уничтожить Украину, будут судить Фото: в Украине будуть судить идеолога "русского мира", который призывал убивать украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт относительно российского пропагандиста и идеолога "русского мира". Он призывал уничтожить Украину и украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Обвиняемый публично призывал и распространял материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, разжигал национальную рознь", - говорится в сообщении.

Он, по данным следствия, также распространял материалы с публичными призывами к геноциду украинского народа.

С мая 2022 года пропагандист создавал и распространял в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" публикации, в которых призывал "освободить" всю Украину, а не только Херсон и Донбасс. И вместе с Россией и "освобожденной" Украиной создать "Новое Государство, Империю, с миссией и Духом, православное Царство".

"Он также пропагандировал дальнейшую эскалацию войны", - добавляют в Офисе генпрокурора.

Кроме того, подозреваемый распространял публикации с призывами уничтожить Украину и ее жителей до последнего, наносить удары по городам Украины, в частности, центру Киева.

Как сообщалось, ранее СБУ сообщила о подозрении главе прокремлевской международной организации "Евразийское движение" Александру Дугину. Его называют одним из ключевых идеологов "русского мира".

Также объявили подозрение и российскому пропагандисту Сергею Ключенкову, более известному как Сергей Мардан.

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Российская Федерация пропагандист
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