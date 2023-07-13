Идеолога "русского мира", призывавшего уничтожить Украину, будут судить
Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт относительно российского пропагандиста и идеолога "русского мира". Он призывал уничтожить Украину и украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"Обвиняемый публично призывал и распространял материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, разжигал национальную рознь", - говорится в сообщении.
Он, по данным следствия, также распространял материалы с публичными призывами к геноциду украинского народа.
С мая 2022 года пропагандист создавал и распространял в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" публикации, в которых призывал "освободить" всю Украину, а не только Херсон и Донбасс. И вместе с Россией и "освобожденной" Украиной создать "Новое Государство, Империю, с миссией и Духом, православное Царство".
"Он также пропагандировал дальнейшую эскалацию войны", - добавляют в Офисе генпрокурора.
Кроме того, подозреваемый распространял публикации с призывами уничтожить Украину и ее жителей до последнего, наносить удары по городам Украины, в частности, центру Киева.
Как сообщалось, ранее СБУ сообщила о подозрении главе прокремлевской международной организации "Евразийское движение" Александру Дугину. Его называют одним из ключевых идеологов "русского мира".
Также объявили подозрение и российскому пропагандисту Сергею Ключенкову, более известному как Сергей Мардан.
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