"Идеальный шторм". Россия спровоцировала тотальный энергетический кризис

Вторжение России в Украину спровоцировало начало наиболее масштабного энергетического кризиса. Дефицит нефти, газа и электроэнергии может привести к серьезным экономическим последствиям.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил секретарь Международного энергетического форума Джозеф Макмонигл.
"У нас есть серьезная проблема во всем мире (энергетический кризис - ред.), и я думаю, что политики только начинают осознавать это. Это своего рода "идеальный шторм", - заявил Макмонигл.
Он отметил, что результатами этого "идеального шторма" могут стать недостаточные инвестиции, сбой спроса и предложений. По его мнению, энергетический кризис будет препятствовать восстановлению мировой экономики от последствий пандемии COVID-19, "усугубляя инфляцию, разжигая социальные волнения и подрывая усилия по спасению планеты от глобального потепления".
При этом глава наблюдательной группы Международного энергетического агентства Фатих Бироль подчеркнул, что сейчас мир столкнулся одновременно с "нефтяным кризисом, газовый кризисом и кризисом электроэнергии". Он рассказал, что в последствии дефицит поставок может привести к введению нормирования в Европе.
Напомним, ранее стало известно, что главы государств и правительств ЕС согласовали введение эмбарго в новом пакете санкций против РФ. Ограничения будут касаться импорта двух третьих российской нефти.
Также мы писали, что Европейский союз до конца 2022 года сократит импорт российской нефти на 92%. Этому будет способствовать эмбарго на нефть.
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