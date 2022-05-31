ЕС до конца года сократит импорт российской нефти на 92%, - Макрон

Европейский союз до конца 2022 года сократит импорт российской нефти на 92%. Этому будет способствовать эмбарго на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Евросоюзу удалось согласовать шестой пакет санкций против России, в который попали более 80 физических лиц, три телеканала и "Сбербанк". Он также приветствовал введение эмбарго на нефть, которое "до конца 2022 года на 92%" сократит поставки. По его словам, это "очень структурное" решение, которое коренным образом изменит европейскую экономику.