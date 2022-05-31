ru ua
Вт, 31 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС до конца года сократит импорт российской нефти на 92%, - Макрон

Новина українською →
Париж, Вторник 31 мая 2022 17:36
ЕС до конца года сократит импорт российской нефти на 92%, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Европейский союз до конца 2022 года сократит импорт российской нефти на 92%. Этому будет способствовать эмбарго на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Евросоюзу удалось согласовать шестой пакет санкций против России, в который попали более 80 физических лиц, три телеканала и "Сбербанк".

Он также приветствовал введение эмбарго на нефть, которое "до конца 2022 года на 92%" сократит поставки. По его словам, это "очень структурное" решение, которое коренным образом изменит европейскую экономику.

Напомним, сегодня Евросоюз согласовал эмбарго на российскую нефть, но освободил от ограничений Венгрию, которая выступала против ограничения поставок по трубопроводам.

Тем временем украинская сторона уже призвала ЕС готовить седьмой пакет санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Эммануэль Макрон Нефть Санкции против России
NEWS
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
DAILY
Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней