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"Ідеальний шторм". Росія спровокувала тотальну енергетичну кризу

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вторгнення Росії в Україну спровокувало початок наймасштабнішої енергетичної кризи. Дефіцит нафти, газу та електроенергії може призвести до серйозних економічних наслідків.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив секретар Міжнародного енергетичного форуму Джозеф Макмонігл.

"У нас є серйозна проблема у всьому світі (енергетична криза – ред.), і я думаю, що політики лише починають усвідомлювати це. Це свого роду "ідеальний шторм", - заявив Макмонігл.

Він зазначив, що результатами цього "ідеального шторму" можуть стати недостатні інвестиції, збій попиту та пропозицій. На його думку, енергетична криза перешкоджатиме відновленню світової економіки від наслідків пандемії COVID-19, "погіршуючи інфляцію, розпалюючи соціальні заворушення та підриваючи зусилля щодо порятунку планети від глобального потепління".

При цьому голова наглядової групи Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль наголосив, що зараз світ зіткнувся одночасно з "нафтовою кризою, газовою кризою та кризою електроенергії". Він зазначив, що згодом дефіцит постачання може призвести до запровадження нормування в Європі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що голови держав та урядів ЄС погодили запровадження ембарго у новому пакеті санкцій проти РФ. Обмеження стосуватимуться імпорту двох третіх російської нафти.

Також ми писали, що Європейський Союз до кінця 2022 скоротить імпорт російської нафти на 92%. Цьому сприятиме ембарго на нафту.

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