"Ідеальний шторм". Росія спровокувала тотальну енергетичну кризу

"У нас є серйозна проблема у всьому світі (енергетична криза – ред.), і я думаю, що політики лише починають усвідомлювати це. Це свого роду "ідеальний шторм", - заявив Макмонігл.

Він зазначив, що результатами цього "ідеального шторму" можуть стати недостатні інвестиції, збій попиту та пропозицій. На його думку, енергетична криза перешкоджатиме відновленню світової економіки від наслідків пандемії COVID-19, "погіршуючи інфляцію, розпалюючи соціальні заворушення та підриваючи зусилля щодо порятунку планети від глобального потепління".

При цьому голова наглядової групи Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль наголосив, що зараз світ зіткнувся одночасно з "нафтовою кризою, газовою кризою та кризою електроенергії". Він зазначив, що згодом дефіцит постачання може призвести до запровадження нормування в Європі.