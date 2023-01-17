"Ідеально підходить Бундесверу". Шольц підтвердив призначення нового міністра оборони

"Я радий, що новим міністром оборони стане визначний політик нашої країни Борис Пісторіус", - написав він.

За словами Шольца, Пісторіус "якраз та людина, яка ідеально підходить Бундесверу" через його "досвід, компетентність і наполегливість, а також великий серце".

Оновлено. У прес-службі уряду Німеччини заявили, що канцлер Олаф Шольц призначить 62-річного Бориса Пісторіуса новим міністром оборони.

"У четвер міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії отримає свідоцтво про призначення та принесе присягу у Бундестазі Німеччини", - йдеться у заяві.