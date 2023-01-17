RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Идеально подходит Бундесверу". Шольц подтвердил назначение нового министра обороны

Фото: Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус станет новым главой Минобороны Германии. Это подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Я рад, что новым министром обороны станет выдающийся политик нашей страны Борис Писториус", - написал он.

По словам Шольца, Писториус "как раз тот человек, который идеально подходит Бундесверу" из-за его "опыта, компетентности и напористости, а также большому сердцу".

Обновлено. В пресс-службе правительства Германии заявили, что канцлер Олаф Шольц назначит 62-летнего Бориса Писториуса новым министром обороны.

"В четверг министр внутренних дел Нижней Саксонии получит свидетельство о назначении и принесет присягу в Бундестаге Германии", - говорится в заявлении.

Ранее издание Spiegel писало о том, что кресло министра обороны ФРГ может занять министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус.

Как сообщалось, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт 16 января объявила, что уходит в отставку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News