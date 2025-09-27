UA

Ідеальний манікюр на осінь 2025: Леся Нікітюк показала колір, який пасує до всього

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Леся Нікітюк продемонструвала свій новий манікюр у ніжному нюдовому відтінку, який ідеально вписується в головні б'юті-тренди осені 2025. Стриманий, елегантний і універсальний - саме такий колір пасує до будь-якого образу і підкреслює доглянуті нігті.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.

Який манікюр вибрала Леся Нікітюк

Манікюр Лесі Нікітюк виглядає дуже акуратним і мінімалістичним, що відповідає сучасним трендам.

Форма нігтів

Нігті мають форму м'який квадрат і середню довжину. Така форма універсальна й елегантна.

Колір

Обраний колір - ніжний нюд або світло-рожевий відтінок. Нюд вважається класикою і є одним з найпопулярніших кольорів гель-лаку, оскільки він пасує до будь-якого образу і дуже доречний для повсякденного життя.

Прикраса

На вказівному пальці видно сучасну срібну каблучку цікавої, абстрактної форми, схожої на вузол або переплетені лінії.

Манікюр Лесі Нікітюк (скриншот)

Чому нюд у тренді

Універсальність

Світло-бежеві відтінки ідеально пасують абсолютно до всього:

  • вони гармоніюють з будь-яким одягом (від джинсів до вечірньої сукні) і кольором аксесуарів, макіяжу або прикрас (золото, срібло);
  • нюд доречний скрізь - на діловій зустрічі, в офісі, на романтичному побаченні, на пляжі або на весіллі. Він виглядає професійно, але не нудно.

Естетика Old Money і Quiet Luxury

Зараз у тренді естетика мінімалізму, стриманої елегантності та дорогих образів (так званий Rich Girl Manicure або стиль Old Money).

Нюдовий манікюр не кричить про себе, а лише підкреслює доглянутість і природну красу рук. Це символ витонченості та якості, а не епатажу.

Він асоціюється з класичним, позачасовим стилем, який не залежить від швидкоплинних трендів.

Практичність і довговічність

Це дуже практичний вибір для тих, хто не має часу щотижня відвідувати майстра:

  • коли ніготь відростає, межа між покриттям і нігтьовою пластиною, вкрита нюдовим або напівпрозорим лаком, майже непомітна. Це дає змогу носити манікюр довше;
  • дрібні відколи або подряпини на тілесному покритті менш помітні, ніж на яскравих або темних лаках.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

