Идеальный маникюр на осень 2025: Леся Никитюк показала цвет, который подходит ко всему

Леся Никитюк продемонстрировала свой новый маникюр в нежном нюдовом оттенке, который идеально вписывается в главные бьюти-тренды осени 2025. Сдержанный, элегантный и универсальный - именно такой цвет подходит любому образу и подчеркивает ухоженные ногти.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.
Маникюр Леси Никитюк выглядит очень аккуратным и минималистичным, что соответствует современным трендам.
Форма ногтей
Ногти имеют форму мягкий квадрат и среднюю длину. Такая форма универсальна и элегантна.
Цвет
Выбранный цвет - нежный нюд или светло-розовый оттенок. Нюд считается классикой и является одним из самых популярных цветов гель-лака, поскольку он подходит к любому образу и очень уместен для повседневной жизни.
Украшение
На указательном пальце видно современное серебряное кольцо интересной, абстрактной формы, похожей на узел или переплетенные линии.
Универсальность
Светло-бежевые оттенки идеально подходят абсолютно ко всему:
Эстетика Old Money и Quiet Luxury
Сейчас в тренде эстетика минимализма, сдержанной элегантности и дорогих образов (так называемый Rich Girl Manicure или стиль Old Money).
Нюдовый маникюр не кричит о себе, а лишь подчеркивает ухоженность и естественную красоту рук. Это символ изящества и качества, а не эпатажа.
Он ассоциируется с классическим, вневременным стилем, который не зависит от быстротечных трендов.
Практичность и долговечность
Это очень практичный выбор для тех, кто не имеет времени еженедельно посещать мастера:
Вас также может заинтересовать