Ідеальний десерт в спеку: рецепт малинового пирога, який зводить з розуму

Чому вам сподобається цей малиновий пиріг

Цей пиріг створений для тих, хто цінує час та смак. Його приготування займає менше години від початку до кінця, що робить його ідеальним варіантом для спонтанних зустрічей або швидкого солодкого доповнення до вечері.

Секрет його легкої, пухкої та надзвичайно м’якої текстури полягає у традиційному кремовому методі, коли масло збивається з цукром до пишності перед додаванням решти інгредієнтів. А ще одна велика перевага - універсальність використання малини. Незалежно від пори року, ви можете взяти свіжу або заморожену ягоду, без попереднього розморожування.

Цей рецепт також дуже гнучкий: пиріг легко зробити безмолочним, замінивши звичайне масло та молоко на безмолочні аналоги (наприклад, несолодке мигдальне або соєве молоко). Результат буде чудовим в обох випадках. А якщо залишаться шматочки, їх можна легко заморозити та насолоджуватися смаколиком пізніше.

Подавати пиріг можна, просто присипавши охолоджений шматочок цукровою пудрою, або ж додати кульку ванільного морозива (як звичайного, так і веганського) чи порцію збитих вершків - магазинних або домашніх.

Інгредієнти для малинового пирога

1/3 склянки вершкового масла, розм'якшеного

3/4 склянки цукру

1 чайна ложка ванільного екстракту

1 яйце

1 3/4 склянки пшеничного борошна

1 1/4 чайної ложки розпушувача

1/2 чайної ложки солі

3/4 склянки молока

2 склянки малини (свіжої або замороженої)

цукрова пудра (для посипання)



Покрокова інструкція приготування

Розігрійте духовку до 175°C. Змастіть 23-сантиметрову роз’ємну форму для випікання (або тарілку для пирога) кулінарним спреєм і обов’язково вистеліть дно пергаментним папером. Це ключ до легкого виймання пирога! У невеликій мисці збийте разом борошно, розпушувач та сіль. Відставте.



Міксером збийте масло з цукром до легкої, пухкої консистенції. Додайте яйце та ванільний екстракт, добре перемішайте.

По черзі, повільно, додавайте сухі інгредієнти та молоко до масляної суміші. Не забувайте періодично зішкрібати тісто зі стінок миски, щоб усе добре перемішалося.

Візьміть 1/2 склянки малини і обережно вмішайте її в тісто. Не перемішуйте надто довго, щоб ягоди не розвалилися.

Вилийте тісто у підготовлену форму, потім рівномірно викладіть зверху решту склянки цілих ягід малини. Намагайтеся, щоб ягоди не торкалися країв форми, аби уникнути підгоряння.

Випікайте 25-30 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою - вона має вийти чистою. Дайте пирогу охолонути у формі перед тим, як виймати.

Перед подачею посипте охолоджений пиріг цукровою пудрою. Можна подавати з ванільним морозивом або збитими вершками.



Рецепт малинового пирога (thecookiedoughdiaries.com)

Додамо, що пиріг може залишатися при кімнатній температурі близько 8-12 годин, але потім його слід охолодити. У холодильнику він може стояти до 4-5 днів (у контейнері).

Ви також можете заморозити пиріг до 2 місяців, просто загорнувши кожен шматочок у харчову плівку або помістивши в пакет із застібкою.

