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ИД взяла ответственность за стрельбу в Кабуле

Новости » Происшествия     06.03.2020 - 18:25
ИД взяла ответственность за стрельбу в Кабуле
Фото: боевики ИД (youtube.com televisionOrient)

Жертвами стрельбы стали 27 человек

Боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за стрельбу в Кабуле, жертвами которой стали 27 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, связанное с террористами новостное агентство Amaq разместило видеоролик, на котором боевики говорят о том, что именно ИД ответственна за сегодняшнюю стрельбу во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Али Абдулы Мазари в Кабуле.

Напомним, днем 6 марта в столице Афганистана произошла стрельба во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов, в которой принимал участие премьер-министр Абдулла Абдулла. В результате нападения 27 человек погибли, еще 29 получили ранения. Радикальное движение "Талибан" сразу заявило о своей непричастности.

Также РБК-Украина писало, что через час после разговора американского президента Дональда Трампа с лидером талибов, боевики радикальной группировки "Талибан" атаковали правительственные силы Афганистана. Это было первое нападение талибов после подписания мирного соглашения.

Как известно, 29 февраля в Дохе представители США и радикального движения "Талибан" подписали соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуске в стране мирного процесса.

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