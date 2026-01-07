ID-картка і закордонний паспорт за один візит: в Україні запровадили нові правила

Кабінет міністрів постановою №1709 затвердив порядок, який дозволяє за один прийом:

оформити ID-картку та закордонний паспорт одночасно;

подати документи замість втраченого або викраденого паспорта;

оформити документи для себе та закордонні паспорти для дітей до 14 років.

Послуга доступна на постійній основі, а не в тестовому режимі.

Де можна подати документи

Подати заяву на одночасне оформлення документів можна:

у підрозділах Державної міграційної служби;

у ЦНАПах;

у центрах "Паспортний сервіс".

Це можна зробити як в Україні, так і за кордоном. За межами країни строк оформлення документів становить до 3 місяців.

Для подання документів достатньо одного запису в електронній черзі та одного візиту. Також передбачена одна квитанція для сплати адміністративного збору.

Водночас, якщо ID-картка оформлюється вперше після досягнення 14 років, оплата здійснюється лише за закордонний паспорт.

Розмір адміністративного збору залежить від:

терміновості оформлення;

кількості паспортів, які оформлюються одночасно.

Точна сума визначається індивідуально при подачі документів.

Як перевірити готовність документів

Стан оформлення ID-картки та закордонного паспорта можна перевірити через сервіс "Перевірка стану оформлення документів":

за реквізитами старого внутрішнього паспорта;

при першому оформленні ID-картки після 14 років - за серією та номером свідоцтва про народження.

У ДМС зазначають, що новий порядок має спростити отримання документів та зменшити кількість візитів для громадян.