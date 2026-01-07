UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

ID-картка і закордонний паспорт за один візит: в Україні запровадили нові правила

Фото: Оформлення паспортів в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні на постійній основі запровадили можливість одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта за один візит. Відповідні зміни набрали чинності з 25 грудня 2025 року.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України (ДМС).

Кабінет міністрів постановою №1709 затвердив порядок, який дозволяє за один прийом:

  • оформити ID-картку та закордонний паспорт одночасно;
  • подати документи замість втраченого або викраденого паспорта;
  • оформити документи для себе та закордонні паспорти для дітей до 14 років.

Послуга доступна на постійній основі, а не в тестовому режимі.

Де можна подати документи

Подати заяву на одночасне оформлення документів можна:

  • у підрозділах Державної міграційної служби;
  • у ЦНАПах;
  • у центрах "Паспортний сервіс".

Це можна зробити як в Україні, так і за кордоном. За межами країни строк оформлення документів становить до 3 місяців.

Для подання документів достатньо одного запису в електронній черзі та одного візиту. Також передбачена одна квитанція для сплати адміністративного збору.

Водночас, якщо ID-картка оформлюється вперше після досягнення 14 років, оплата здійснюється лише за закордонний паспорт.

Розмір адміністративного збору залежить від:

  • терміновості оформлення;
  • кількості паспортів, які оформлюються одночасно.

Точна сума визначається індивідуально при подачі документів.

Як перевірити готовність документів

Стан оформлення ID-картки та закордонного паспорта можна перевірити через сервіс "Перевірка стану оформлення документів":

  • за реквізитами старого внутрішнього паспорта;
  • при першому оформленні ID-картки після 14 років - за серією та номером свідоцтва про народження.

У ДМС зазначають, що новий порядок має спростити отримання документів та зменшити кількість візитів для громадян.

Нагадаємо, раніше діяв експериментальний проєкт, який дозволяв українцям за один раз оформлювати внутрішній і закордонний паспорти. Він діяв з травня 2022 року впродовж 2 років.

РБК-Україна раніше також писало, що з 1 січня 2026 року в Україні подорожчало оформлення біометричних документів, зокрема ID-карток, закордонних паспортів та посвідок на проживання, через підвищення вартості бланків. Водночас заяви, подані до кінця 2025 року, оброблятимуть за старими цінами.

