В Украине заработает одновременное оформление заграничного и внутреннего паспорта, - Шмыгаль
Украинцы смогут одновременно оформить заграничный паспорт и паспорт гражданина Украины. Кабмин утвердил соответствующий экспериментальный проект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
“На заседании правительства утвердили экспериментальный проект, который позволит украинцам оформить заграничный и внутренний паспорт одновременно. Это позволит минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов”, - рассказал чиновник.
Проведение эксперимента предлагается установить в течение двух лет.
Напомним, что также во время этого же заседания Кабинет министров дополнительно направил 359 млн грн на закупку, модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд Вооруженных сил Украины. Решение принято 7 мая 2022 года.
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