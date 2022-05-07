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В Украине заработает одновременное оформление заграничного и внутреннего паспорта, - Шмыгаль

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Киев, Суббота 07 мая 2022 19:08
В Украине заработает одновременное оформление заграничного и внутреннего паспорта, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (facebook com AcademyDTEK)
Автор: РБК-Украина

Украинцы смогут одновременно оформить заграничный паспорт и паспорт гражданина Украины. Кабмин утвердил соответствующий экспериментальный проект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

“На заседании правительства утвердили экспериментальный проект, который позволит украинцам оформить заграничный и внутренний паспорт одновременно. Это позволит минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов”, - рассказал чиновник.

Проведение эксперимента предлагается установить в течение двух лет.

Напомним, что также во время этого же заседания Кабинет министров дополнительно направил 359 млн грн на закупку, модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд Вооруженных сил Украины. Решение принято 7 мая 2022 года.

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Кабинет Министров Украины Украина Денис Шмыгаль
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