В Украине заработает одновременное оформление заграничного и внутреннего паспорта, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

“На заседании правительства утвердили экспериментальный проект, который позволит украинцам оформить заграничный и внутренний паспорт одновременно. Это позволит минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов”, - рассказал чиновник.

Проведение эксперимента предлагается установить в течение двух лет.