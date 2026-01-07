ID-карта и загранпаспорт за один визит: в Украине ввели новые правила

В Украине на постоянной основе ввели возможность одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта за один визит. Соответствующие изменения вступили в силу с 25 декабря 2025 года.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины (ГМС).
Кабинет министров постановлением №1709 утвердил порядок, который позволяет за один прием:
Услуга доступна на постоянной основе, а не в тестовом режиме.
Подать заявление на одновременное оформление документов можно:
Это можно сделать как в Украине, так и за рубежом. За пределами страны срок оформления документов составляет до 3 месяцев.
Для подачи документов достаточно одной записи в электронной очереди и одного визита. Также предусмотрена одна квитанция для уплаты административного сбора.
В то же время, если ID-карта оформляется впервые после достижения 14 лет, оплата осуществляется только за загранпаспорт.
Размер административного сбора зависит от:
Точная сумма определяется индивидуально при подаче документов.
Состояние оформления ID-карты и загранпаспорта можно проверить через сервис "Проверка состояния оформления документов":
В ГМС отмечают, что новый порядок должен упростить получение документов и уменьшить количество визитов для граждан.
Напомним, ранее действовал экспериментальный проект, который позволял украинцам за один раз оформлять внутренний и заграничный паспорта. Он действовал с мая 2022 года в течение 2 лет.
РБК-Украина ранее также писало, что с 1 января 2026 года в Украине подорожало оформление биометрических документов, в частности ID-карточек, загранпаспортов и видов на жительство, из-за повышения стоимости бланков. В то же время заявления, поданные до конца 2025 года, будут обрабатывать по старым ценам.