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В Ичне на территории арсенала обнаружили беспилотник

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 17:16
В Ичне на территории арсенала обнаружили беспилотник
Фото: беспилотный летательный аппарат (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Квадрокоптер Phantom находился на земле возле одного из хранилищ на технической территории военных складов

Во вторник, 13 ноября, на территории арсенала Минобороны в Ичне Черниговской области обнаружили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Генштаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, квадрокоптер Phantom находился на земле возле одного из хранилищ на технической территории военных складов.

"После предварительного осмотра внешних повреждений не обнаружено. БПЛА передан сотрудникам Службы безопасности Украины, проводятся следственные действия", - говорится в заявлении украинских военных.

Как сообщают в пресс-службе, полет любых БПЛА над военными частями, размещением подразделений ВСУ и над другими военными объектами запрещен.

Напомним, 25 октября полностью сняли запрет на полеты над районом взрывов под Ичней Черниговской области.

Отметим, взрывы на военных складах под Ичней начались в ночь 9 октября. На складах находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов. В связи с чрезвычайной ситуацией жителей Ични и 30 близлежащий поселков эвакуировали.

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