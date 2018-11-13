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В Ічні на території арсеналу виявили безпілотник

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 17:16
В Ічні на території арсеналу виявили безпілотник
Фото: безпілотний літальний апарат (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Квадрокоптер Phantom перебував на землі біля одного зі сховищ на технічній території військових складів

У вівторок, 13 листопада, на території арсеналу Міноборони в Ічні Чернігівській області виявили безпілотний літальний апарат. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Генштабу Збройних сил України.

Як повідомляється, квадрокоптер Phantom перебував на землі біля одного зі сховищ на технічній території військових складів.

"Після попереднього огляду зовнішніх пошкоджень не виявлено. БПЛА переданий співробітникам Служби безпеки України, проводяться слідчі дії", - йдеться у заяві українських військових.

Як повідомляють у прес-службі, політ будь-яких БПЛА над військовими частинами, розміщенням підрозділів ЗСУ та іншими військовими об'єктами заборонений.

Нагадаємо, 25 жовтня повністю зняли заборону на польоти над районом вибухів під Ічнею Чернігівської області.

Зазначимо, вибухи на військових складах під Ичней почалися в ніч 9 жовтня. На складах знаходилося 69,5 тисяч тонн боєприпасів. У зв'язку з надзвичайною ситуацією жителів Ічні і 30 довколишній селищ евакуювали.

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