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Над районом взрывов под Ичней сняли запрет на полеты

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 10:11
Фото: взрывы под Ичней (РБК-Украина)
Фото: взрывы под Ичней (РБК-Украина)

Над Ичней полностью открыли воздушное пространство

Сегодня, 25 октября, полностью сняли запрет на полеты над районом взрывов под Ичней Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Украэроруха" в Facebook.

По словам замдиректора "Украэроруха" Александра Волкова, с 00:00 полностью открыли воздушное пространство в радиусе 30 км от эпицентра взрывов 9 октября 2018 на складах с боеприпасами в районе Ични.

"На операционный авиатрафик эта ситуация никак не повлияла и никаких задержек для воздушных судов не повлекла. Мероприятия по безопасности будут продолжаться до полного разминирования участков, прилегающих к территории арсенала, где работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС", - говорится в сообщении.

Над районом взрывов под Ичней сняли запрет на полеты

Напомним, накануне сообщалось, что пожар на арсенале в Ичне ликвидирован, жители окрестных населенных пунктов могут возвращаться домой.

Взрывы на военных складах под Ичней начались в ночь 9 октября. На складах находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов. В связи с чрезвычайной ситуацией жителей Ични и 30 близлежащий поселков эвакуировали.

 

ГСЧС рассказала о ходе ликвидации последствий взрывов под Ичней
Новости Украины воздушное пространствоИчняВзрыв
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