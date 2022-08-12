ICC призывает правительство не вводить дополнительные пошлины на валюту

"Необоснованное введение дополнительных пошлин и сборов на импорт в условиях войны приведет к росту объемов контрабанды, черного рынка валюты, бартерных отношений и тенизации экономики",- говорится в письме.

По словам экспертов ICC, это приведет также к риску полной остановки перерабатывающей промышленности, включая стратегические отрасли, ведь значительная часть ресурсов, оборудования, комплектующих и услуг промышленность импортирует и оплачивает валютой. Результатом станет снижение налоговых поступлений в бюджет и массовые сокращения.

Среди других негативных последствий ICC называет усиление девальвации гривны из-за падения поступлений от экспорта, ускорение инфляции, осложнения послевоенного восстановления украинской экономики и ухудшения отношений с ЕС, Великобританией и США.

Напомним, ранее инициативу по "импортному" налогу раскритиковал член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский. По его словам, это решение приведет к росту инфляции и росту объемов контрабанды, в то время, как украинская промышленность может окончательно прийти в упадок.

В свою очередь, исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко заявила, что от введения налога на импорт пострадает как украинский бизнес, продукция которого потеряет конкурентоспособность как на мировом рынке, так и населения, которому придется платить больше за товары и услуги.