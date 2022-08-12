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ICC закликає уряд не вводити додаткові мита на валюту

Фото: ICC закликає уряд не вводити додаткові мита на валюту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Український національний комітет Міжнародної торгівельної палати (ICC) виступає проти та вимагає від уряду не впроваджувати 10% збір на валютообмінні операції для купівлі імпортних товарів та послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист ICC до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Нацбанку Кирила Шевченка та голови податкового комітету Данила Гетманцева.

"Необґрунтоване введення додаткових мит та зборів на імпорт в умовах війни призведе до зростання обсягів контрабанди, чорного ринку валюти, бартерних відносин та тінізації економіки",- йдеться у листі.

За словами експертів ICC, це призведе також до ризику повної зупинки переробної промисловості, включаючи стратегічні галузі, адже значна частина ресурсів, обладнання, комплектуючих та послуг промисловість імпортує та оплачує валютою. Результатом стане зниження податкових надходжень до бюджету та масові скорочення.

Серед інших негативних наслідків ICC називає посилення девальвації гривні через падіння надходжень від експорту, прискорення інфляції, ускладнення повоєнного відновлення української економіки та погіршення відносин з ЄС, Великою Британією та США.

Нагадаємо, раніше ініціативу щодо "імпортного" податку розкритикував член президії ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський. За його словами, це рішення призведе до росту інфляції та зростання обсягів контрабанди, в той час, як українська промисловість може остаточно занепасти.

Своєю чергою, виконавчий директор ЕВА Ганна Деревʼянко заявила, що від введення податку на імпорт постраждає як український бізнес, продукція якого втратить конкурентоспроможність на світовому ринку, так і населення, якому доведеться платити більше за товари і послуги.

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