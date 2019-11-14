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Ибрагимович покинул "Лос-Анджелес Гэлакси"

Новости » Спорт     14.11.2019 - 11:22
Ибрагимович покинул "Лос-Анджелес Гэлакси"
Фото: Златан Ибрагимович (facebook.com/lagalaxy)

Швед попрощался эпическим заявлением

"Лос-Анджелес Гэлакси" и шведский нападающий Златан Ибрагимович договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Об этом гласит заявление, опубликованное на сайте клуба.

Действующее соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего года. В 58 матчах в составе клуба 38-летний игрок забил 53 гола и совершил 15 ассистов.

Сам Ибрагимович заявил, что теперь фанаты команды "могут возвращаться к просмотру бейсбола".

"Пришел, увидел, победил. Спасибо "Лос-Анжелес Гэлакси" за то, что заставил меня снова почувствовать себя живым. Для поклонников "Гэлакси - вы хотели Златана, я дал вам Златана. Не за что. История продолжается. Можете возвращаться к просмотру бейсбола", - написал Златан в своем Twitter.

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