Ибрагимович намерен покинуть "Милан" в конце сезона

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович готов покинуть команду по окончании нынешнего сезона. Об этом утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 38-летний швед разочарован увольнением Звонимира Бобана с поста руководителя футбольного департамента "россонери". Предыдущее руководство собиралось строить команду вокруг футболиста, а исполнительный директор клуба Иван Газидисне не видит в Златане ключевого игрока.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в декабре 2019 года на правах свободного агента, подписав контракт на полгода. В матчах чемпионата Италии нынешнего сезона Ибрагимович провел три гола.

"Россонери" в данный момент занимают седьмую строчку турнирной таблицы Серии А. Сезон в Италии приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, вратарь Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с "Ювентусом" до лета 2021 года.