Ібрагімович має намір покинути "Мілан" в кінці сезону

Нападник італійського "Мілана" Златан Ібрагімович готовий покинути команду після закінчення нинішнього сезону. Про це стверджує La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 38-річний швед розчарований звільненням Звонимира Бобана з посади керівника футбольного департаменту "россонері". Попереднє керівництво збиралося будувати команду навколо футболіста, а виконавчий директор клубу Іван Газідісне не бачить у Златані ключового гравця.

Ібрагімович повернувся в "Мілан" в грудні 2019 року на правах вільного агента, підписавши контракт на півроку. У матчах чемпіонату Італії нинішнього сезону Ібрагімович провів три голи.

"Россонері" в цей момент займають сьому сходинку турнірної таблиці Серії А. Сезон в Італії припинений через епідемію коронавірусу.

Нагадаємо, воротар Джанлуїджі Буффон погодився продовжити контракт з "Ювентусом" до літа 2021 року.