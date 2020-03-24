Буффон решил продлить контракт с "Ювентусом" еще на год

Действующее соглашение голкипера с клубом подходит к завершению в июне
Вратарь Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с туринским "Ювентусом" до лета 2021 года. Об этом сообщает Tuttosport.
Текущее соглашение голкипера рассчитано до конца текущего сезона, но Буффон уверен, что по-прежнему может помочь команде и на поле, и в раздевалке.
В нынешнем сезоне 42-летний вратарь провел 11 поединков в футболке "Юве", пропустив девять голов и три матча отыграв на ноль.
Буффон перешел в "Ювентус" из "Пармы" летом 2001 года. В 2018 году он покинул туринский клуб и в статусе свободного агента перешел в ПСЖ. Спустя год голкипер вернулся в состав "Юве".
Также соглашение с туринским клубом в ближайшее время должны продлить Джорджо Кьеллини и Блезом Матюиди. Капитан "старой синьоры" Кьеллини пропустил большую часть сезона-2019/2020 из-за разрыва крестообразных связок. У Матюиди недавно диагностировали коронавирус. Всего трое игроков сдали положительный тест.
В связи с пандемией розыгрыш итальянской Серии А временно приостановлен. "Ювентус" ушел на перерыв в качестве лидера чемпионата.