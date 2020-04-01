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Ибрагимович намерен покинуть "Милан" в конце сезона

Новости » Спорт     01.04.2020 - 17:49
Ибрагимович намерен покинуть "Милан" в конце сезона
Фото: Златан Ибрагимович (acmilan.com)

Швед раздумывает о завершении карьеры

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович готов покинуть команду по окончании нынешнего сезона. Об этом утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 38-летний швед разочарован увольнением Звонимира Бобана с поста руководителя футбольного департамента "россонери". Предыдущее руководство собиралось строить команду вокруг футболиста, а исполнительный директор клуба Иван Газидисне не видит в Златане ключевого игрока.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в декабре 2019 года на правах свободного агента, подписав контракт на полгода. В матчах чемпионата Италии нынешнего сезона Ибрагимович провел три гола.

"Россонери" в данный момент занимают седьмую строчку турнирной таблицы Серии А. Сезон в Италии приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, вратарь Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с "Ювентусом" до лета 2021 года.

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