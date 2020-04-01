Ібрагімович має намір покинути "Мілан" в кінці сезону

Фото: Златан Ібрагімович (acmilan.com)

Швед міркує про завершення кар'єри

Нападник італійського "Мілана" Златан Ібрагімович готовий покинути команду після закінчення нинішнього сезону. Про це стверджує La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 38-річний швед розчарований звільненням Звонимира Бобана з посади керівника футбольного департаменту "россонері". Попереднє керівництво збиралося будувати команду навколо футболіста, а виконавчий директор клубу Іван Газідісне не бачить у Златані ключового гравця.

Ібрагімович повернувся в "Мілан" в грудні 2019 року на правах вільного агента, підписавши контракт на півроку. У матчах чемпіонату Італії нинішнього сезону Ібрагімович провів три голи.

"Россонері" в цей момент займають сьому сходинку турнірної таблиці Серії А. Сезон в Італії припинений через епідемію коронавірусу.

Нагадаємо, воротар Джанлуїджі Буффон погодився продовжити контракт з "Ювентусом" до літа 2021 року.