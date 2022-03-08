IBM приостановил продажу технологий в России

IBM - один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения. Корпорация занимает шестое место в списке крупнейших компаний в мире.

"Разговаривали с сотрудниками со всего мира о трагедии войны в Украине. Хотим подчеркнуть, что правильное слово - именно "война", а не "конфликт". IBM не терпит жестокости или актов агрессии, и мы осуждаем российскую войну против Украины", - пишет СЕО компании Арвинд Кришна.

Также он пояснил, что компания не продает никаких технологий стране-агрессору, а также не имеет никакого бизнеса с российскими военными организациями.

IBM ушла с российского рынка (t.me/zedigital)