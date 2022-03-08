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IBM приостановил продажу технологий в России

Автор: Татьяна Самарук

Технологический гигант IBM осуждает войну, которую начала Россией против Украины. Поэтому больше не будет продавать никаких технологий стране-агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

IBM - один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения. Корпорация занимает шестое место в списке крупнейших компаний в мире.

"Разговаривали с сотрудниками со всего мира о трагедии войны в Украине. Хотим подчеркнуть, что правильное слово - именно "война", а не "конфликт". IBM не терпит жестокости или актов агрессии, и мы осуждаем российскую войну против Украины", - пишет СЕО компании Арвинд Кришна.

Также он пояснил, что компания не продает никаких технологий стране-агрессору, а также не имеет никакого бизнеса с российскими военными организациями.

IBM ушла с российского рынка (t.me/zedigital)

Ранее мы сообщали, что Apple остановил работу рекламы в App Store для России.

Также мы писали, что одна из крупнейших криптобирж мира блокирует более 25 тысяч кошельков россиян из-за санкций.

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