RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

IBM призупинив продаж технологій у Росії

Автор: Тетяна Самарук

Технологічний гігант IBM засуджує війну, яку розпочала Росією проти України. Тому більше не продаватиме жодних технологій країні-агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

IBM - один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів та програмного забезпечення. Корпорація посідає шосте місце у списку найбільших компаній у світі.

"Розмовляли зі співробітниками з усього світу щодо трагедії війни в Україні. Хочемо наголосити, що правильне слово - саме "війна", а не "конфлікт". IBM не толерує жорстокості чи актів агресії, і ми засуджуємо російську війну проти України", - пише СЕО компанії Арвінд Крішна.

Також він пояснив, що компанія не продає жодних технологій країні-агресору, а також не має жодного бізнесу з російськими військовими організаціями.

IBM пішла з російського ринку (t.me/zedigital)

Раніше ми повідомляли, що Apple зупинив роботу реклами в App Store для Росії.

Також ми писали, що одна з найбільших криптобірж світу блокує понад 25 тисяч гаманців росіян через санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація