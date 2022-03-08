IBM призупинив продаж технологій у Росії

Технологічний гігант IBM засуджує війну, яку розпочала Росією проти України. Тому більше не продаватиме жодних технологій країні-агресору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.
IBM - один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів та програмного забезпечення. Корпорація посідає шосте місце у списку найбільших компаній у світі.
"Розмовляли зі співробітниками з усього світу щодо трагедії війни в Україні. Хочемо наголосити, що правильне слово - саме "війна", а не "конфлікт". IBM не толерує жорстокості чи актів агресії, і ми засуджуємо російську війну проти України", - пише СЕО компанії Арвінд Крішна.
Також він пояснив, що компанія не продає жодних технологій країні-агресору, а також не має жодного бізнесу з російськими військовими організаціями.
IBM пішла з російського ринку (t.me/zedigital)
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