IBF звільнила Усика від обов'язкового бою з претендентом: наслідки для поєдинку з Ф'юрі

35-річний українець поки не проводитиме обов'язковий захист титулу за версією IBF. Хорват Філіп Хрговіч змушений буде дочекатися розв'язки саги з поєдинком за абсолют у хевівейті.

Торік у листопаді IBF зобов'язала Усика зустрітися з балканським боксером. Згодом аналогічну вимогу висунула і Всесвітня боксерська асоціація (WBA), яка наполягає на бою чемпіона з обов'язковим претендентом Даніелем Дюбуа. Водночас IBF і WBA посперечалися щодо того, організація якого з поєдинків матиме пріоритет.

Зрештою, функціонери IBF відкликали вимогу до Усика щодо захисту чемпіонська пояса проти Хрговіча. Тепер на перешкоді бою українського боксера з британцем Тайсоном Ф'юрі за повну колекцію титулів стоїть лише WBA. Команда Усика повинна домовитися або з асоціацією, або з Дюбуа про пізніший термін захисту.

Наразі українець є чемпіоном за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO та культового журналу The Ring. "Циганський Король" натомість контролює пояс WBC. Датами проведення поєдинку за абсолют розглядають 18 лютого, 25 лютого та 4 березня.